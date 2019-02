Hdp'nin "Açlık Grevi" Bahanesiyle Düzenleyeceği Yürüyüşe İzin Verilmiyor

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe göstererek başlattığı açlık grevi bahanesiyle düzenlenecek etkinliklere karşı valiliklerce tedbir alındı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe göstererek başlattığı açlık grevi bahanesiyle düzenlenecek etkinliklere karşı valiliklerce tedbir alındı.



HDP tarafından düzenlenen program kapsamında, Hakkari, Van, Kars, Iğdır, Bitlis, Ağrı, Muş, Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek yürüyüş ve konvoyun, sürdürdüğü açlık grevinin 100. gününde HDP Milletvekili Güven'in merkez Bağlar ilçesindeki evinin önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erdirileceği partililere duyuruldu.



Bunun üzerine teröristbaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta 15 ilde gerçekleştirilerek Diyarbakır'da yapılacak basın açıklaması ile tamamlanması planlanan yürüyüş ile bu konuda yapılacak benzer her türlü etkinliğin, valiliklerce olası provokasyonlara karşı 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.



Şırnak



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP Milletvekili Güven'in cezaevinde bulunduğu sırada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde tecridi protesto etmek bahanesiyle süresiz, dönüşümsüz açlık grevi başlattığı, 25 Ocak'ta da Diyarbakır'da yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. gününde çevre illerden, milletvekillerinin katılımıyla 15 Şubat'ta saat 12.00'de Diyarbakır'da toplanılacağı, Şırnak'tan 13 Şubat'ta başlayacak şekilde Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Mardin, Derik, Mazıdağı, Çınar ve Diyarbakır güzergahı kullanılarak yerleşim yerlerinde yürüyüş, bağlantılı yollarda da araçlarla seyir edilerek etkinliğe katılımların olacağı şeklinde istihbari bilgilere ulaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Söz konusu eylemle ilgili halkın zihninde korku, endişe ve ümitsizlik yaratmak, dünya kamuoyuna ülkenin güvensiz olduğu izlenimi vermek, çatışma hatta bir iç savaş zemini oluşturmayı hedefleyen terör örgütlerinin de provokasyon amaçlı bu tarz etkinlikleri gerçekleştirebilecek şahıs ve şahıslara karşı eylem yapabilecekleri değerlendirilmektedir."



Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:



"Mahalli idari organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in halen Diyarbakır'da yapmakta olduğu açlık greviyle ilgili olarak, bu eyleme destek mahiyetindeki eylem ve etkinliklerle aynı konunun devamı niteliğindeki, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma ve benzeri tüm etkinlikler 12 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle Şırnak merkez ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır."



Mardin



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. gününde çevre illerden gelen milletvekillerinin katılımıyla 15 Şubat'ta Diyarbakır'da toplanılacağı, bu kapsamda kentten de yürüyüş yapılacağının bildirildiği belirtildi.



İlde yapılması muhtemel yürüyüşün, hayatın olağan akışında, "terör örgütü propagandası" amacı taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Muhtemel kanunsuz eylemler nedeniyle ceza infaz kurumları başta olmak üzere pek çok kamu binası ve yakın çevresinde güvenlik zafiyetleri oluşabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla açlık greviyle ilgili bu eyleme destek mahiyetindeki her türlü eylem ve etkinlikler 13 Şubat'tan 27 Şubat günü saat 24.00'e kadar yasaklanmıştır."



Siirt



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK lehine provokatif eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisinin alındığı bildirildi.



Bu eylemlerin konusu ve içeriği itibarıyla kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebileceği, kamu düzenini, sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-22 Şubat'ta kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinde öngörülen yetkiler çerçevesinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma ve benzeri tüm etkinlikler yasaklandı."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz