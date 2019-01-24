Hdp'nin Aday Tanıtımında Terör Örgütü Elebaşı Lehine Slogan

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atıldı.



Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği ve isimlerini açıkladığı belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.



Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile adaylar ve partililer katıldı.



Temelli'nin konuşması sırasında salonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.



Temelli, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde kazanacakları belediyelerle halka hizmet edeceklerini söyledi.



"Sevgi, emek ve güzellikle hizmet edeceğiz." ifadesini kullanan Temelli, şöyle devam etti:



"Yaptığımız her bir proje ile örnek belediyeler oluşturacağız. Geçmişten çıkarmamız gereken bir ders varsa dersimizi de çıkararak hizmet edeceğiz. Kendi ürettiklerimizi şehirlerimiz için kullanarak hizmet üreteceğiz. Üreten biz, yöneten de biz olacağız. Tarihimize dokunulmaması, tarihimizi çocuklarımıza, şehirlerimizi miras bırakmak için çabalayacağız. Dayanışma ve örgütlenme ağlarını kurarak tüm dünyaya demokrasi vahasının ne olduğunu göstereceğiz."



Çınar ilçesi adayı tanıtılmadı



HDP'nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında yer alan, parti tabanının sosyal medyada tepki gösterdiği Çınar Belediye Başkan adayı Ozan Kardaş'ın isminin okunmaması dikkati çekti.

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