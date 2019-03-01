Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti
37 dakika önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.
Alınan bilgiye göre, HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adilcevaz belediye başkan adayını değiştirdi.
Daha önce belediye başkan adayı olarak açıklanan Necmettin Arıkbaşlı'nın yerine Nevzat Köstekçi'nin aday olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA
Tokat Saadet Partisi Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu
MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı