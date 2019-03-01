Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti

Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti

37 dakika önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.

Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.

Alınan bilgiye göre, HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adilcevaz belediye başkan adayını değiştirdi.

Daha önce belediye başkan adayı olarak açıklanan Necmettin Arıkbaşlı'nın yerine Nevzat Köstekçi'nin aday olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Saadet Partisi Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]