Hdp'nin Adilcevaz Adayı Değişti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı değişti.



Alınan bilgiye göre, HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adilcevaz belediye başkan adayını değiştirdi.



Daha önce belediye başkan adayı olarak açıklanan Necmettin Arıkbaşlı'nın yerine Nevzat Köstekçi'nin aday olduğu bildirildi.

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