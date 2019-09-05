Son Dakika Haberleri: Hdp'nin çorlu teşkilat binasında arama
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Hdp'nin çorlu teşkilat binasında arama

3 saat önce

TEKİRDAĞ Çorlu'daki HDP ilçe teşkilatı binasında, polis ekiplerince arama yapıldı.

Hdp'nin çorlu teşkilat binasında arama, System.String[]
TEKİRDAĞ Çorlu'daki HDP ilçe teşkilatı binasında, polis ekiplerince arama yapıldı. Ekipler, arama sonucu buldukları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan HDP ilçe binasına baskın yaptı. İlçe binasında arama yapan polis ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın duvarda asılı fotoğrafları ile PKK'nın sözde yöneticilerinin fotoğraflarını indirip, aldı. Bilgisayarlarda da inceleme yapan ekipler, çok sayıda basılı evraka ve dijital ortamdaki materyale el koydu. Polis, ilçe binasında bulunan parti yöneticisini de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
Polisin arama yaptığı sırada, HDP teşkilatının bulunduğu iş merkezinin önünde güvenlik önlemleri alındı.


Halkların Demokratik Partisi, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
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