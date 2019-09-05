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Hdp'nin çorlu teşkilatında arama yapıldı, evraklara el konuldu

34 dakika önce

HDP'nin Çorlu teşkilatında arama yapıldı, evraklara el konulduTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde HDP ilçe teşkilatı binasına arama yapan polis terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile birlikte evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.

HDP'nin Çorlu teşkilatında arama yapıldı, evraklara el konuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde HDP ilçe teşkilatı binasına arama yapan polis terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile birlikte evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir merkezinde bulunan HDP ilçe binasına baskın yaptı. İlçe binasında adama yapan polis ekiplerdi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarda asılı fotoğrafları, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin fotoğraflarını indirip, aldı. Aramada bilgisayarlarda da inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda basılı evrak ve dijital ortamda bulunan materyale el koydu. Polis, ilçe binasında bulunan bir parti yöneticisini de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Polisin arama yaptığı sırada HDP teşkilatının bulunduğu iş merkezinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Halkların Demokratik Partisi, Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:25 Kaynak: DHA
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