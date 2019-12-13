HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına... - Son Dakika

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına...

6 saat önce

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına..., System.String[]

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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