Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Diyarbakır'da Yapmak İstediği Yürüyüşe İzin Verilmedi

Hdp'nin Diyarbakır'da Yapmak İstediği Yürüyüşe İzin Verilmedi

1 saat önce

HDP tarafından, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. günü bahanesiyle organize edilen yürüyüş ve konvoya Diyarbakır'da da izin verilmedi.

Hdp'nin Diyarbakır'da Yapmak İstediği Yürüyüşe İzin Verilmedi, System.String[]
HDP tarafından, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. günü bahanesiyle organize edilen yürüyüş ve konvoya Diyarbakır'da da izin verilmedi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde, kentin farklı noktalarında toplanan, üzerinde Milletvekili Leyla Güven'in fotoğraflarının bulunduğu önlükleri giyen HDP'li milletvekilleri, Güven'in merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evine doğru yürümek istedi.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplerince, milletvekillerinin yürümesine izin verilmedi.

Bunun üzerine milletvekilleri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

HDP'li vekilden polise hakaret

Milletvekillerinin kentte toplandığı noktalardan biri de merkez Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Caddesi oldu.

Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un bulunduğu grubun yürümesine güvenlik güçleri izin vermedi.

Güvenlik güçlerince itildiğini iddia eden Farisoğulları, polise hakarette bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, milletvekillerinin araçları ile Güven'in evinin yakınında belirtilen bir noktaya araçlarla gitmelerine izin verdi.

Araçlarına binen 30 HDP'li vekil, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi önüne geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan milletvekilleri daha sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Saliha Aydeniz, Polisin Ayağına Takılınca Yere Kapaklandı Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:58:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Diyarbakır'da Yapmak İstediği Yürüyüşe İzin Verilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]