HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez... - Son Dakika

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HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez...
6 saat önce
HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:58 Kaynak: AA
HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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