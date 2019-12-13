HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez... - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez... - Son Dakika

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez...

6 saat önce

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez..., System.String[]

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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