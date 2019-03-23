Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Diyarbakır'daki Mitingleri

Hdp'nin Diyarbakır'daki Mitingleri

53 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın.

Hdp'nin Diyarbakır'daki Mitingleri, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın. 'Oyumu kullanmayacağım.' demeyin sakın, her oyun bir önemi ve kıymeti var. Sandıklara sahip çıkalım. 31 Mart'ta büyükşehirler başta olmak üzere birçok ili ve ilçeyi kazanacağız." dedi.

Buldan, Dicle ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 31 Mart'taki seçimlerde iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçeye kayyum atandığını ifade eden Buldan, şu değerlendirmede bulundu:

"Halkımızın sizlerin seçimlerde oyunuzu verdiğiniz, irademdir dediğiniz belediye eş başkanlarımızın yerine kayyum atanmış. Belediyelerimiz gasp edilmiş. Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın. 'Oyumu kullanmayacağım demeyin.' sakın, her oyun bir önemi ve kıymeti var. Sandıklara sahip çıkalım. 31 Mart'ta büyükşehirler başta olmak üzere bir çok ili ve ilçeyi kazanacağız. Büyük bir başarı elde edeceğiz."

Buldan, daha sonra Hani ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart seçimlerinde birçok yerde belediyeleri kazanacaklarına inandığını aktardı.

Mitinglerde, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:40 Kaynak: AA

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