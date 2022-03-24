HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA

24.03.2022 14:17

DİYARBAKIR'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 333 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 333 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda, 21 Mart'ta, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 333 şüpheli, gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 15 polis de hafif yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 260'ı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne, 73'ü de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden 224'ü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki şüpheliler ise ailelerine teslim edildi.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 1'i jandarmaya teslim edildi, 30'u adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.

HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA
HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA
HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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