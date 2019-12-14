"HDP'nin Ermeni soykırımına destek vermesi alçaklıktır" - Son Dakika
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"HDP'nin Ermeni soykırımına destek vermesi alçaklıktır"

6 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ABD Senatosu'nda sözde Ermeni soykırım yasa tasarısının kabul edilmesini kınarken, HDP'nin bu kınama bildirisine imza atmadığı gibi, soykırımı desteklemesini en hafif tabiriyle alçaklık olduğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ABD Senatosu'nda sözde Ermeni soykırım yasa tasarısının kabul edilmesini kınarken, HDP'nin bu kınama bildirisine imza atmadığı gibi, soykırımı desteklemesini en hafif tabiriyle alçaklık olduğunu söyledi.


ABD Senatosu'nda sözde Ermeni soykırım yasa tasarısının kabul edilmesine Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen'den sert tepki geldi. Tarihi gerçekleri çarpıtan, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu kararı asla kabul etmediklerini ve bu kararın kendileri nazarında yok hükmünde olduğunu belirten Sözen, "ABD'nin yılda bir defa yaşanmamış bir tarihi olayı şantaj malzemesi olarak kullanıp pişirip pişirip önümüze getirmesi siyasi ahlakla müttefiklik ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Bu karar gösteriyor ki ABD asla bizim ortağımız ve müttefikimiz değildir ve olamaz. ABD'nin almış olduğu bu alçakça karar Türkiye Büyük millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler tarafından kınanırken HDP'nin bu kınama bildirisine imza atmadığı gibi, soykırımı desteklemesini en hafif tabirle lanetliyoruz. HDP'nin bu alçakça tutumu bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.


"HDP'lilerde zerre kadar şeref, onur ve ahlak varsa ihanet ettikleri ülkede vekillik yapmazlar"


HDP'nin bu alçakça tutumuna daha fazla seyirci kalınmasının şehitlerin kemiklerini sızlattığını belirten Sözen, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi ülkesine ihanet edenlere bu kadar müsamaha bu kadar tolerans gösterilmemiştir. HDP'nin Ermeni soykırımına destek vermesi ve bu topraklarda soykırım yaşandığını dile getirmesi alçaklıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur. Üstelik bu hain ve alçaklara bizim verdiğimiz vergilerle maaş ödenmekte, milletvekillerine tanınan tüm imtiyazlar tanınmaktadır. Ülkesine ihanet eden, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu hainlere bu ayrıcalıkların verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu hainlerin vekillikleri düşürülmeli ve hakkettikleri cezaları almalıdırlar. HDP'lilerin bu alçakça tutumlarının cezasız kalmaması için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. HDP'lilerde zerre kadar şeref, onur ve ahlak varsa ihanet ettikleri ülkede vekillik yapmazlar ve ihanet ettikleri ülkemin vatandaşlarının verdiği vergilerle maaş almazlar ve istifa ederler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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