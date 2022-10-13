Hdp'nin Eyt Önerisi MHP ile İyi Parti'yi Karşı Karşıya Getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözülmesi için getirdiği öneri MHP ve AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında EYT tartışması çıktı. Akçay "Yine biz çıkaracağız. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çıkaracak" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Uygulama şudur ki Bay Kemal söyler, bu kanunlar da AK Parti ve MHP'nin de rızasıyla çıkar" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin, EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için verdiği önergenin bugün görüşülmesi önerisi tartışıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT sorununun AKP'nin tutumu nedeniyle çözülmediğini kaydederek, "Bu mesele bugün ortaya çıkmış bir mesele değil 20 yıldır gündemde olan bir mesele. İYİ Parti grubu adına iftiharla söyleyebilirim ki, bu meselenin kırılma noktası 24 Ekim 2018'dir. 24 Ekim 2018'i hatırlayalım. O zaman İYİ Parti grubu EYT'lilerin araştırılması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için grup önerisi vermişti. Ben de o zaman MHP Grup Başkanvekiliydim. O dönem de bizim de parti olarak bir vaadimiz olduğu için bu, biz orada olumlu oy kullandık ve araştırma önergesi geçmişti" dedi.

Usta, MHP'nin bu kararının önemli olduğunu aktararak, "Niye önemliydi, çünkü o güne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne rağmen geçen tek önergeydi. O zamanki olayları çok fazla hatırlatmak istemiyorum, ben görevden alındım. İkinci oylamada şey reddedildi. Bunu şunun için söylüyorum, o gün bu araştırma önergesi kabul edilmiş olsaydı, bu konu bugüne kadar çözülebilirdi. Çünkü bu konu değerli arkadaşlar, Bakan 'Çalışıyorum' diyor. Bakan danışmanken de çalıştı. Bakan dört yıldır çalışıyor. Ne çalışıyorsun Vedat Bey. Yani bu toplumun bütün kesimleriyle ortak olarak ortaya konulması gereken bir şeydir" diye konuştu.

"EYT'YE KARŞI ÇIKAN DA SAYIN ERHAN USTA'DIR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Usta'ya yanıt vererek, şunları söyledi:

"Bu EYT meselesi konusunda MHP'nin 7 Haziran- 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçim beyannamelerinde yer alan bir husustur, ayrıca kanun teklifleri de vardır. Grup önerilerimiz de vardır. Sayın Erhan Usta'nın 24 Ekim 2018'e MHP olumlu oy kullandı' derken, bir yanılma söz konusu oldu burada. İki oylama yapılır, birinci oylamada kabul edilirse görüşmeye geçilir. Komisyonun kurulup kurulmayacağına o zaman karar verilir. Tabii o günleri tartışmak istemem ama Sayın Erhan Usta olumlu oy vermiştir kendisi ama MHP olumlu oy kullanmamıştır. İkinci oylamada kürsüde konuşan konuşmacı da bendim. Biz kendi gündemimizde olan bir hususu, kendi gündemimiz çerçevesinde, Cumhur İttifakı politikaları çerçevesinde ela aldık. Defaatle bu EYT'nin takipçisi olacağımızı ve bunun yeri ve zamanı geldiğinde, bütçe imkanları da el verdiğinde en kısa sürede çıkarılacağını da taahhüt eden bir parti olarak ifade ediyorum. Yalnız şunu hatırlatmak isterim, değişik platformlarda, birlikte olduğumuz ortamlarda bu EYT ile ilgili, 24 Ekim 2018 öncesi, 'EYT'yi bütçe kaldıramaz, ekonomi çöker' diyerek, bu EYT meselesine karşı çıkan da Sayın Erhan Usta'dır."

USTA: "BEN GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA ARKADAŞLARIN TAMAMI O TWEETİ SİLDİ"

İYİ Partili Usta da Akçay'a cevap vererek, şunları belirtti:

"Tabii, ben MHP'den ihraç edildim, MHP'nin aleyhinde yada MHP'ye karşı herhangi bir şekilde hiçbir beyanatım olmamıştır arkadaşlar. Buna çok özen gösterdim. Tutanaklarla sabit olan bir şeyin burada inkar edilmesinin de anlamı yok. 24 Ekim'deki oylamada, İYİ Parti grubu önergesine MHP Grup Başkanvekili olarak ben olumlu oy kullandım, benim arkamda o gün orada oy kullanan bütün arkadaşlar olumlu oy kullandı. Hatta hepsi benden önce zafer tweeti attı. Ben görevden alındıktan sonra arkadaşların tamam o tweeti sildi. Tek tweeti kalan kişi de benim. Orada oylamada olan arkadaşlara söylüyorum. Açık ve aleni bir şey. İkincisi, o tutanaklarda sataşma filan da olmuştu, tutanaklarda hepsi tespit edilebilir. 24 Ekim konuşmasında dahi çıktım burada kürsüde, bunları bilmeyecek kadar çocuk filan değilim, devlette 24,5 yıl çalıştım sonra siyasete girmişim. Devletin beyninde çalıştık biz. Başımıza ne geleceğini de az çok kestirebiliyorduk. Ancak bir parti olarak söz vermişsiniz. Ahlaklı siyaset yapacaksak, sözünüzün arkasında burada duracaksınız. Ben onun gereğini yaptım. Buradan tutup da bu konuyu açmanın nedeni yok. Burada bu mevzuyu söylememin nedeni, o gün bu önerge kabul edilmiş olsaydı, birinci oylamadan sonra ikinci oylamada da biz görevden alınmadan kabul edilmiş olsaydı, bu mesele çözülmüş olurdu."

"DEMEK Kİ MHP'NİN ALACAĞI TUTUMA AYKIRI DAVRANILIRSA, PARTİ KURULLARI DA GEREĞİNİ YAPAR"

Akçay da ikinci kez Usta'ya yanıt verdi. Akçay, "Öncelikle ahlaklı siyaset kendi parti politikalarına uygun davranmakla belli eder. MHP'nin politikası da gayet açık ve nettir. Biz başka partinin gündeme getirdiği bir Meclis araştırma önergesine kabul oy vermek zorunda değiliz" dedi. Akçay HDP'nin önerisine yine 'ret' oyu vereceklerini kaydederek, "En geç aralık ayında çıkmasını planladığımız ve düşündüğümüz, bir düzenlemeyi bir araştırma komisyonu kurulmasına da gerek yok. 24 Ekim'deki de bir Meclis araştırması kurulup kurulmamasına ilişkin bir önergeydi, yani kurulunca da herhangi bir yaptırımı vs. söz konusu değil. Neticede bir rapor çıkacak, 6 ay 1 yıl sonra çıkacak. Bunu zamanında çıkaracağımızı söyledik. Ayrıca sadece ekonomiye getireceği yükle de değil. Kamuoyuna yansımayan bir durumu ben ifade ettim. Sen bu EYT'nin yük olacağına, ekonominin bunu kaldıramayacağını söyleyerek, karşı çıkmıştın. Benim de bulunduğum platformlarda. Mesele bu kadar açıktır. Bunları söylemek istemezdim. Talihsizlik olmuştur, kendisi bakımından bu konuyu konuşmak. Yakışmayan da kendisinedir. O nedenle gereken ihraç gerçekleşmiştir. Demek ki MHP'nin alacağı tutuma aykırı davranılırsa, parti kurulları da gereğini yapar."

Akçay yerine otururken, "Yine biz çıkaracağız. MHP ile AK Pati, Cumhur İttifakı çıkaracak" dedi.

"VARSA DELİL GÖSTERİN"

Usta bir kez daha Akçay'ın sözlerine cevap vererek, "Şu hiç olmamıştır, bir defa böyle bir beyanat da yoktur. Hiçbir kapalı, açık bir toplantıda biz EYT'ye karşı çıkmadık. Böyle bir şey yok. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz, bunu nasıl delillendireceksiniz. O zaman biz de sizle ilgili 'geçen gün kulağıma böyle bir şey fısıldamıştı' deriz. Böyle bir şey olabilir mi? Milletin kürsüsünde konuşuyoruz. EYT'ye karşı çıkmadık. EYT konusunda dikkatli davranılması gerektiğini 24 Ekim'deki toplantıda konuşmamda söylüyorum zaten. Bu konu önemli konudur, çözülmelidir, tarafları arasında uzlaşmaya gidilerek çözülmesi gerekir diyoruz… Benim de olduğum ortamlarda böyle bir şey söyledi demek hiç yakışık almadı, böyle bir şey yoktur. Varsa delil gösterin, yoksa müfteri olursunuz" diye konuştu.

Akçay da iddiasını sürdürerek, "Şerefim üzerine söz veririm ki benim söylediğim söz doğrudur. Tabii ispatı ve belgesini getirmek mümkün değildir. İlk defa da bu platformda söylemek zorunda kaldığım bir husustur" dedi.

"BAY KEMAL SÖYLER, BU KANUNLAR DA AK PARTİ VE MHP'NİN DE RIZASIYLA ÇIKAR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Yine biz çıkaracağız. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çıkaracak" sözüne "Katılmamız mümkün değil. TBMM tarihinde kanunları siyasi partiler çıkarmamıştır hiçbir zaman. TBMM millet iradesine dayalı olarak kanun yapar ve TBMM'nin kanunu olur. Ama uygulama şudur ki Bay Kemal söyler, bu kanunlar da AK Parti ve MHP'nin de rızasıyla çıkar" diye yanıt verdi.

"İKTİDARA İKTİDARI KAYBETTİRECEĞİNİ ANLADIĞI İÇİN TALİMATI VERDİ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise önerileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan, hakları için yıllardır mücadele ediyorlar ve maalesef iktidar onların mücadelesine yıllardır bigane kalıyor hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın bir zamana kadar 'Tutturmuşlar bir EYT. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yolda teşvik etmeyin. Seçim kaybedecek olsak bile ben bu işte yokum' diyordu ama emeklilikte yaşa takılanların bu iktidara iktidarı kaybettireceğini anladığı için talimatı verdi, EYT düzenlemesiyle ilgili Çalışma Bakanı çalışıyor.

Değerli arkadaşlar, EYT meselesi çözülmeli ama EYT meselesi hakkaniyetle çözülmeli. O yüzden EYT meselesi yalnızca sarayın iki dudağı arasına bırakılamayacak kadar önemli bir düzenlemedir. Şimdi Çalışma Bakanı ne diyor? "EYT konusunda hazırlıklar tamam" diyor, öyle değil mi? "EYT konusunda hazırlıklar tamam" diyor. İçinizden herhangi birisinin EYT konusunda ne olacağına dair bir bilgisi var mı arkadaşlar? EYT nereden çıkacak? Bu Meclis'ten çıkacak, öyle değil mi? Peki, bu Meclis EYT düzenlemesi konusunda bir çalışma yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. İşte, o yüzden EYT konusunda Meclis sorumluluk alsın diyoruz, hakkaniyetli bir çözüm önerisi geliştirilsin diyoruz; bunun için bu araştırma önergesini Meclis'e sunduk. Gelin, EYT konusunda bu araştırma önergesine destek verin, komisyonu kuralım, hakkaniyetli bir çözümü bulalım.

"ÇALIŞMA BAKANININ AKLINDA PRİM GÜNÜNÜ YÜKSELTMEK VAR"

Niye bunu öneriyoruz, biliyor musunuz? Çalışma Bakanlığı'ndan bazı bilgiler sızıyor. Ne diyor biliyor musunuz? 'Bu EYT düzenlemesinin sonunda 750 bin kişi emekli olacak' diyor. Allah Allah! Bizim bildiğimiz 5 milyon EYT'li var, 5 milyon EYT'liden 750 bini emekli olacak. Neden? Neden arkadaşlar, soruyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü 8 Eylül 99 öncesi kadınlarda yirmi yıl, erkeklerde yirmi beş yıl çalışma süresi yeterliyken bir de beş bin gün prim ödeme sayısı vardı, biliyorsunuz, beş bin gün. Çalışma Bakanı'nın aklında ne var biliyor musunuz, basına sızan bilgilerde? Kadınlardaki prim ödeme gününü 7.200 güne, erkeklerde 9.000 güne çıkarmak var.

İşsizlikte en çok işsiz kalan kesimler kimler biliyor musunuz? EYT'liler. Niye? Yaşları 45 ila 55 yaş arasında. 45 yaşında bir kişi olarak gidin, iş arayın bakalım, bulabiliyor musunuz? Bulamazsınız, patronlar gençleri tercih ediyor. Niye? Efendim '45 yaşındakiler daha çok maaş isterler', 'Gençler daha çok çalışır, ben onları daha çok sömürürüm' diyor; 45 yaşındakini işe almıyor, 20 yaşındakini işe alıyor. O yüzden, 45 ila 55 arasındaki yurttaşlarımız bu prim ödeme günlerini tamamlayamazlar arkadaşlar. Eğer böyle bir düzenleme yaparsanız emeklilikte yaşa takılanları emeklilikte prime takılan haline getirirsiniz değerli arkadaşlar.

"MİLYONLARCA STAJYER VE ÇIRAK YURTTAŞIMIZA SESLENİYORUM"

Başka ne getiriyor? Çalışma Bakanlığı bilgilerinden ne sızıyor biliyor musunuz? 8 Eylül 1999 öncesi çıraklık yapan var mı içinizde, stajyerlik yapan var mı? Ben yaptım değerli arkadaşlar, 8 Eylül 1999 öncesi çalıştım, alnımın akıyla çalıştım, ter döktüm; ne diyor biliyor musunuz benim gibi milyonlarca stajyer ve çırağa? 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişsen, çırak ve stajyer olarak çalışmışsan senin işe girişini saymam. E, ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Onlar bu uygulamadan yararlanmayacaklar. Milyonlarca stajyer ve çırak yurttaşımıza sesleniyorum: Bu iktidar EYT düzenlemesinden sizi faydalandırmayacak değerli arkadaşlar. Bu hak mıdır arkadaşlar? Bu konuda bir komisyon kurup bunu tartışmamız gerekmez mi ilgili sosyal taraflarla? Ama hayır, iktidar ne diyor? 'EYT derneğiyle ben görüşmem, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmem. Ben sarayda bu işi çözerim, Meclis'e getiririm, Meclis de mühür basar'. Mühür mü basacağız, meseleyi mi çözeceğiz bunu tartışmamız lazım değerli arkadaşlar.

Başka ne var biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 8 Eylül 1999'da işe girdiyseniz EYT'den yararlanıyorsunuz; evet, yaş sınırı var, prim ödeme günü var ama 9 Eylül 1999'da işe girdiniz, ne olacak biliyor musunuz? '60 yaşında emekli olacaksınız' diyor sistem. Ya, bir gün geçmiş, 'On yıl, on beş yıl daha bekle' diyor sistem."

HDP'nin EYT önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.