Hdp'nin Genel Kuruldaki Oturma Eylemi Sona Erdi

HDP Grubunun TBMM Genel Kurulu'ndaki oturma eylemi sona erdi.

HDP Grubunun TBMM Genel Kurulu'ndaki oturma eylemi sona erdi.



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli ve partisinden bir grup milletvekilinin, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün TBMM Genel Kurulunda başlattığı oturma eylemi sabahın erken saatlerinde son buldu.



Buldan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." ifadesini kullanmıştı.

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