HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

20.03.2022 21:23
HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Valiliği, Yenikapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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