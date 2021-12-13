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HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı - Son Dakika

HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı

13.12.2021 12:18

HDP'nin önceki gün gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nde yaşananlarla ilgili harekete geçildi. Polis ekiplerinin, kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde tespitte bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kongre hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi, önceki gün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde İstanbul İl Kongresi'ni yaptı. Ancak kongrede teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine çeşitli sloganlar atılarak, örgütsel marşlar okundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da suç duyurusunu acil olarak işleme alarak, kongre hakkında soruşturma başlattı.

Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

MİTHAT SANCAR VE MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

"NE İÇİN YÜRÜDÜĞÜMÜZÜ BİLİYORUZ"

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, kongrede gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Nasıl yürüdüğümüz, nereye yürüdüğümüzü, ne için yürüdüğümüzü biliyoruz. Bu ülkenin halklarının büyük barışa, güçlü demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin, adalete ve onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP bunun içindir. HDP özgürlük, barış, demokrasi, ekmek, iş aş, onur için vardır. Bunun sözünü veriyoruz. En yakın zamanda bu ülkeye getireceğiz. Bu ülkeye yeni başlangıcı, onurlu yaşamın, adil bir düzeninin inşasını mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu gençlerin bitmez tükenmez heyecanı, bizlere verdikleri cesaret ve umutla gerçekleştireceğiz."

HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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