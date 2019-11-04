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HDP'nin İstanbul kongresi'nde tepki çeken görüntüler

6 saat önce

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti.

HDP'nin İstanbul kongresi'nde tepki çeken görüntüler, System.String[]
HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti.

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi gerçekleştirildi. Program öncesi salona giren bir grup, Suriye'nin kuzeyinde YPG- PKK'nın işgal ederek demografik yapısını bozduğu ve ismine de Rojava dediği bölgeye atıfta bulunarak "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları attı. Program başlamadan önce salondakiler ayağa kalkarak PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu. Polis, Kongre yapılan salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


- İstanbul
Halkların Demokratik Partisi, Küçükçekmece, İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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