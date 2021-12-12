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HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu - Son Dakika

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu

12.12.2021 23:55
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu

HDP'nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlarını söylemesi görüntülerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul İli Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır.

Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK'nın marşının okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu - Son Dakika
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