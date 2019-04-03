Son Dakika Haberleri: Hdp'nin İtirazı Reddedildi

Hdp'nin İtirazı Reddedildi

21 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

Hdp'nin İtirazı Reddedildi, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

HDP, 31 Mart'ta Muş'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019'da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP'nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:40 Kaynak: İHA

Muş, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Kazandığı İlçede Belediye Binası Yok: Kayyum Emniyete Hibe Etmiş Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 02:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin İtirazı Reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]