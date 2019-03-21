Son Dakika Haberleri: Hdp'nin İzmir'deki Nevruz Kutlaması

Hdp'nin İzmir'deki Nevruz Kutlaması

1 saat önce

İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.

Hdp'nin İzmir'deki Nevruz Kutlaması, System.String[]
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Meydanı'ndaki HDP'nin nevruz kutlamalarına gelenleri 2 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarından geçirerek alana aldı.

Yasa dışı pankart, afiş ve terör örgütünü simgeleyen materyallerin içeriye sokulmaması için göz açtırmayan ekipler, HDP milletvekillerinin konuşmaları sırasında da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanları tespit etti.

Kutlamaların sürdüğü esnada ve dağılım sırasında yasa dışı slogan attıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti kutlamalarla ilgili görüntüleri incelemeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:09 Kaynak: AA

İzmir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! İYİ Parti Resmi Twitter Hesabı Bakan Akar'ın Sözlerine Esprili Bir Dille Yanıt Verdi Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin İzmir'deki Nevruz Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]