Anayasa Mahkemesi, Hdp Kapatma Davasında Ek Delilleri Kabul Etti - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatma davasında Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin dosyanın da olduğu ek delilleri kabul ederek, HDP'ye savunma yapması için 30 gün süre verdi.

HDP'ye yönelik kapatma davasında "terör örgütüne üye olmak suçundan" yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lılarla fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların da bulunduğu ek deliller AYM tarafından değerlendirildi. AYM ek delilleri kabul ederek, HDP'ye savunma yapması için 30 günlük süre verdi.

BAŞSAVCI İDDİALARINI SÖZLÜ AÇIKLAYACAK

Davada bundan sonraki aşamalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddialarını sözlü olarak açıklayacak. HDP ise bu iddialara karşı sözlü olarak savunmasını yapacak.

AYM raportörü, sözlü iddia ve savunmaların alınmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayarak esas hakkındaki görüşünü hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.