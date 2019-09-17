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HDP'nin kapatılması için imza kampanyası

1 saat önce

Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı üyeleri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

HDP'nin kapatılması için imza kampanyası, System.String[]

Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı üyeleri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi. Sloganlar atarak terör örgütüne tepkilerini dile getiren partililer, HDP'nin kapanması için de imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi Mersin İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, hazırladıkları afişler ve sloganlarla PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirip, Diyarbakır'da oturma eylemi başlatan annelere destek verdi. Burada konuşan Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Lerzan Özgenç, annelerin Diyarbakır'daki isyanının HDP ile PKK'yı bitireceğini söyledi. Annelerin eyleminin 15. gününe girdiğini belirten Özgenç, "2 hafta önce '10 yaşındaki evladım en son bu binadan içeri girdi, evladımı bu binadan bana geri vereceksiniz' diyerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar ana ve ertesi gün ona katılan Feyziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibarıyla PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı 45 olmuştur" diye konuştu.

Eylem yapan kadınlara tüm Türkiye'den destek geldiğini vurgulayan Özgenç, "Öncü kadınlarımız, demokratik kitle örgütleri, sanatçılar, aydınlar gidiyor ve onlarla kucaklaşıyorlar. Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında. Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen 'teröre lanet' haykırışını ve aynı zamanda Türk ile Kürt vatandaşlarının kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimizi en kısa zamanda sağ ve salim olarak geri istiyoruz. Türkiye'yi bölme programlarıyla kurulan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Güneydoğu sınırlarımızda terör örgütlerine ve onları besleyen ABD'ye karşı ülkemizin gerçek gücünün artık gösterilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililer, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar
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