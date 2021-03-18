HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde - Son Dakika

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde

18.03.2021 16:45
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada iddianamenin incelemesi süreci, raportör görevlendirilmesiyle başlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada iddianamenin incelemesi süreci, raportör görevlendirilmesiyle başlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda, "ceza davası" prosedürü izleniyor.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden Genel Kurulca inceleniyor ve kesin karara bağlanıyor.

Yüksek Mahkemede bundan sonra izlenecek hukuki süreç şöyle işleyecek:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, iddianameyi üyelere dağıtacak.

Arslan, kapatma davasıyla ilgili raporları hazırlamak üzere raportör veya raportörler görevlendirecek.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre CMK hükümlerine göre iddianamenin mahkemeye gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

HDP'nin, Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada sıra iddianamenin incelenmesinde - Son Dakika


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