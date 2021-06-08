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HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi - Son Dakika

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi

08.06.2021 11:52
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle tekrar açılan davada raportör görevlendirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle tekrar açılan davada raportör görevlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kapatma davasında, iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirildi. İade edilen ilk iddianameyi inceleyen raportörün yeniden görevlendirildiği öğrenildi.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre, iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

Tedbir talebi de görüşülecek

Anayasa Mahkemesi heyeti, Başsavcılığın, "partinin olası hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması" yönündeki tedbir talebini ilk inceleme sırasında ele alabileceği gibi daha sonra da karara bağlayabilecek.

İddianamenin kabul edilmesi halinde süreç

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin, Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti, bu sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oyçokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

İddianame iade edilmişti

AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta iade edilmesine karar verilen ilk iddianamede, "devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunduğu" tespiti yapılmıştı. AYM Genel Kurulu, "Haklarında siyasi yasak istenen kişilerin Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerine iddianamede açıkça yer verilmeksizin, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulması, söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır." değerlendirmesini de yapmıştı.

Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle aldığı bu iade kararındaki eksikleri tamamlayan Başsavcılık, daha önce 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istemişti. Yeni iddianamede bu sayı 500'e indi.

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi - Son Dakika


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