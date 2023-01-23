HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesinde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor.

Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor.

Başsavcı sözlü açıklama yaptı, hazine hesaplarına bloke konuldu

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Kapatma davası süreci

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.