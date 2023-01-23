HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu

23.01.2023 13:09
HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesinde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor.

Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor.

Başsavcı sözlü açıklama yaptı, hazine hesaplarına bloke konuldu

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Kapatma davası süreci

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:21 Dünyaca ünlü futbolcunun eşarplı yeni tarzı dalga konusu oldu! Türklerden yorum yağıyor
14:15 Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip aşağı sarımsaklı su döktü
14:14 Bahar Candan'dan "Ebru Gündeş, sevgilini elinden nasıl aldı?" sorusuna cevap: Kimseye yenileceğimi düşünmezdim
14:06 CEM Vakfı'nda deprem! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu paylaşımları genel müdürün başını yaktı
14:03 Tedirgin eden görüntü! Ünlü model Emily Ratajkowski çıplak şekilde ipe asılarak poz verdi
12:50 Kapıda 'hayvanları koruma derneği' yazıyordu, içeri giren ekipler gördüklerine inanamadı
13:01 Vatandaş kapının açılmasını her sabah böyle bekliyor! Tüm çaba 1 kilo eti ucuza alabilmek için
13:04 HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu" çarşamba günü karara bağlanacak
13:15 ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, Adana esnafının yüzü güldü
12:43 Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 14:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement