Hdp'nin Kayyum Raporu'na Güneydoğu'dan Tepki

DİYARBAKIR/ Halkların Demokratik Partisi 'nin ( HDP ) hazırladığı Kayyum Raporu'nda yer alan tespit ve yorumlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen belediye başkan vekilleri ve bölgede yaşayan vatandaşlarca tepkiyle karşılandı.HDP Genel Başkanı Sezai Temelli 'nin katılımıyla Diyarbakır 'da düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşılan Kayyum Raporu'nda, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri görmezden gelindi, yaptığı faaliyetler karalandı.Hamsi festivali asimilasyon olarak değerlendirildiİçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve belediyelerin de destek verdiği "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Güneydoğulu çocukların batı illerini ziyareti ve belediyelerin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği hamsi festivalleri raporda "asimilasyon" olarak değerlendirildi.Görevlendirme yapılan belediyelerce Mardin 'de " Çanakkale Şehitleri" adına yapılan etkinlikte kent merkezinde hoşaf dağıtılması, Mardin'in Ömerli ilçesinde gerçekleştirilen çocuk şenliğinde çocuklara "Osmanlı şerbeti" ve "Osmanlı macunu" ikramı, Savur Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocukların bayraklı yürüyüşü, Muş Bulanık Belediyesinin bazı caddelerine şehit isimlerinin verilmesi "militarist pratikler" başlığı altında gösterildi.Raporda, daha önce ismi Parkorman olan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki parkın isminin "15 Temmuz Şehitler Parkı" olarak değiştirilmesi eleştirilerek "ırkçılığı, milliyetçiliği tetikleyen ve hafıza kaybını hedefleyen müdahaleler" olarak gösterildi.Görevlendirme yapılan belediyelerce eğitim ve dini hizmetler alanındaki yatırımlardan rahatsızlık duyulan raporda, eğitim ve din temelli sosyal politikalara yönelik yatırımlar "orantısız" olarak değerlendirildi. Selahattin Eyyübi " rahatsızlığıRaporda, görevlendirme yapılan Mardin Kızıltepe Belediyesince, Medya Mahallesi'nin isminin "Selahattin Eyyübi" olarak değiştirilmesinden de rahatsızlık duyuldu.Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk 'ün görevi başında PKK 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştüğü gerçeği göz ardı edilen raporda, belediye binalarındaki güvenlik önemleri eleştirilerek belediyeler karakola benzetildi.Çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin "Kürt ölüleri" olarak nitelendirildiği raporda, bu teröristler için kayyum belediyelerinin araç tahsis etmemesi eleştirildi.PKK kitaplarının toplatılması "eğitime darbe", okul tadilatı "reklam" olarak görüldüRaporun birçok yerinde görevlendirme yapılan belediyelerce açılan Kur'an kurslarından rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Kayapınar Belediyesince şehit yakınlarının umreye gönderilmesi, amaca giden araç olarak gösterildi.Diyarbakır Kayapınar Kültür Merkezi'nde yapılan incelemede aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitabın yanı sıra çok sayıda örgütsel dokümanın toplatılması eğitime vurulan darbe olarak değerlendirildi.Görevlendirme yapılan birçok il ve ilçe belediyelerince çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlayacak okullara yönelik tadilat ve çalışmalar "kayyumların reklamı" olarak gösterildi."Algı oluşturulmaya çalışılıyor"Raporda yer alan tespitler, belediye başkan vekilleri ve bölgede yaşayan vatandaşlarca tepkiyle karşılandı. Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede HDP'li belediyelerin 17 yılda yapamadığı hizmetleri yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:"Böyle raporların yayınlanarak algı yönetilmeye çalışılması aslında milletimize yapılan hakaretlerden birisidir. Evet biz seçilmiş belediye başkanları değiliz ama daha önce HDP belediyelerinin Kandil 'in talimatıyla atadıkları belediye başkanları da aslında halkın iradesini yansıtmıyordu. Aslında Kandil'in kayyumlarıydı. Şimdi devletin atadığı belediye başkan vekilleri her alanda millete hizmet etmeye çalışıyor.""Artık insanlar sokakta terörü konuşmuyor"Diyarbakır'ın son 2,5 yıldaki yatırımlarla Türkiye 'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu aktaran Çiftçi, "Her gün sokaklarda çatışma yaratan, biber gazı, molotofla ortalığı karıştıran bizler değildik, HDP'nin kendisiydi. Onun arkasındaki güç olan PKK'ydı. 2,5 yıl içerisinde Diyarbakır'da ve Türkiye'nin genelinde bir huzur ortamı sağlandı. Artık insanlar sokakta terörü konuşmuyor, çocuklarının geleceğini konuşuyor." diye konuştu.PKK ve diğer terör örgütlerinin bu coğrafyada artık sesinin duyulmamasının gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Kim ne derse desin, kim hangi raporu yayınlarsa yayınlasın biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde milletin hizmetinde ve milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek oluşturmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Birileri uzaya çıkarken buradaki çocukları dağa yönlendiren fikirlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı."Meyve veren ağaç taşlanır" Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise 2016 yılının Kasım ayında yapılan görevlendirmeyle hizmete başladıklarını, daha önce kent merkezinde belediyecilik faaliyetlerinin olmadığını söyledi.Belediyelerin asli hizmetlerinden olan su, kanalizasyon, altyapı ve üstyapı çalışmalarının düzgün yürümediğini gördüklerini anlatan Bedirhanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Kadın ve gençlik merkezlerinin de başka amaçlara hizmet ettiği de çok net ortadaydı. 'Meyve veren ağaç taşlanır.' misali yaptığımız hizmetlere tüm vatandaşlarımız şahittir. 2 yıl gibi kısa sürede kentin alt ve üstyapısı başta olmak üzere içme suyu, parklar, dikey bahçe, mesire alanı gibi birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk."Terör örgütünün kayyum raporlarının karalama politikası içerdiğine işaret eden Bedirhanoğlu, belediye olarak vatandaşların huzur içerisinde hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.Bölge insanından rapora tepkilerDiyarbakır'da yaşayan Nurcan Topdemir, kamuoyuna paylaşılan raporun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "Çünkü Diyarbakır son 20 yılda görmediği hizmeti son iki yılda görmeye başladı. Bu süre içinde birçok alanda hizmet gördü, bence Diyarbakır bunları hak ediyor." dedi.Sibel Yılmaz da daha önceki belediye yönetiminden bir fayda görmediklerini bütün faydanın kendilerine olduğunu ifade ederek "Kayyumun gelmesiyle birlikte toplu taşıma, klimalı duraklar ve yollar olsun, kadınlara yönelik çalışmalar ile Kur'an kursları çok sayıda hizmet gördük. Diğerleri paraları ceplerine atıyorlardı. Ne ilçelerde ne merkezde hiçbir şekilde faydalarını görmedik." dedi.Yasin Öztemel, belediyelere görevlendirme yapılmadan önce HDP'li belediyelerin il ve ilçelerde hiçbir hizmet yapmadığını belirtti. HDP'nin yerelde yaptığı yanlışların ve eksikliğin acısını bölgedekilerin çektiğini dile getiren Öztemel, şunları söyledi:"Bölge olarak yıllardır fabrikaların kurulmaması, sanayinin gelişmemesi, illerimizin sürekli geri planda kalmasının en büyük sebebini onlar olarak görüyorum. Amaçlarının belediyecilik veya vatandaşa hizmet olmadığını yöre halkı olarak çok çok iyi biliyoruz. Kayyumların gelmesiyle bir değişim, hizmet olmuştur."Hayret Olcay da HDP'nin son 3 dönemde belediye başkanlığını yürüttüğünü ve hiçbir dişe dokunur hizmetlerine rastlamadıklarını anlattı. Görevlendirilen belediye başkanlarının hizmetlerinden memnun olduğuna dikkati çeken Olcay, şöyle konuştu:"Kayyumun yaptığı hizmetler zaten gözle görülüyor. Yollarımız asfaltlandı, dikey bahçelerimiz yapıldı. Gençlik merkezlerimiz yapıldı. Birçok projeyi kayyum vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu projede emeği geçen ilk başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz ve onun haricinde atadığı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz"Cihat Katar ise görevlendirilen belediye başkanlarıyla kısa sürede gerçek hizmetle tanıştıklarını kaydetti.