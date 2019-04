Hdp'nin Kesin Gözüyle Baktığı O İlçede AK Parti Başarısı

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin başkanlığı aldığı Elazığ'ın Karakoçan ilçesi, bu kez AK Parti dedi

Selahattin Demirtaş'ın nüfusa kayıtlı olduğu Palu ilçesinde de AK Parti kazanırken, HDP aday bile çıkaramadı ELAZIĞ - 2014 yerel seçimlerinde HDP ile birleşen BDP'li belediye başkanının kazandığı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde AK Parti, önemli bir başarı elde ederek, belediye başkanlığını aldı. HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nüfusa kayıtlı olduğu Elazığ'ın Palu ilçesinde ise belediye başkanlığına AK Partili Efrayim Ünalan seçildi.

HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın nüfusuna kayıtlı olduğu köyüne yakın olması nedeniyle önem taşıyan ve parti tarafından kesin kazanırız gözüyle bakılan, HDP'nin Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de gelerek miting yaptığı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde AK Parti farklı kazandı. AK Partili Belediye başkan adayı Ayhan Akbaba, oyların yüzde 48.18'ini alarak en yakın rakibine bin 181 fark atarak başkan seçildi. HDP'nin adayı Mahmut Ercan ise yüzde 32'de kaldı.

2014 yerel seçimlerinde HDP ile birleşen BDP'li belediye başkanı Burhan Kocaman, yüzde 51 ile seçimi kazanmış, ancak hakkında yürütülen soruşturma sonrası görevinden alınarak, yönetim kayyuma devredilmişti. 2 yıldır kayyum tarafından yönetilen ilçede yapılan hizmetler halkın takdirini kazanmıştı. Demirtaş'ın kayıtlı olduğu ilçede HDP aday bile çıkaramadı

Öte yandan tutuklu bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Karakoçan ilçesine yakın mesafedeki nüfusa kayıtlı olduğu Elazığ'ın Palu ilçesinde ise belediye başkanlığına AK Partili Efrayim Ünalan seçildi. O ilçede ikinci parti MHP çıkarken, HDP aday bile gösteremedi.

Palu ilçesinde 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 88 oranında oy çıkmıştı. Demirtaş'a ise nüfusa kayıtlı olduğu ilçede yüzde 4,8 oranında oy verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren 16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylamasında da Palu ilçesindeki seçmenlerin yüzde 92.13'ü 'evet' demişti.



"Hiç kimseyi dışlayıcı olmayacağız"

Karakoçan'ın yeni belediye başkanı Ayhan Akbaba, "5 yıllık süreçte duamız, halkın bize layık gördüğü göreve karşı mahcup olmamaktır. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti, belediye başkanlığından farklı bir siyasi partiye geçerek bin 500'ün üzerinde oy farkı ile kaybetti. 2019'da bin 200'e yakın bir farkla belediye başkanlığını tekrardan geri aldık" dedi. İlçe sakinlerinin AK Parti ile devam kararı aldığına vurgu yapan Akbaba, "75 gün seçim süreci devam etti. Bu süreç içerisinde tüm kademelerimizle yol yürüdük. Toplumun bir çok katmanı ile buluştuk. Her siyasi düşüncedeki insana gittik ve kapılarını çaldık. Ciddi bir seçim çalışması yaparak bu sürece hazırladık. Bunun sonucunu da farkla seçimi kazanarak aldık. Bu 5 yıllık yeni süreçte, toplumun her katmanı ile eşit şekilde gideceğiz ve davranacağız. 7 mahallemiz var, hepsine hizmetlerin eşit gidebilmesi noktasında hazırlıklarımız var. Hiç kimseyi dışlayıcı olmayacağız. Oy veren vermeyen herkese eşit şekilde davranmaya özen göstereceğiz. Bizim için yeni oluşumda konsept bu olacak" diye konuştu.



"Kayyum çok güzel bir çalışma yürüttü"

Kayyum'un Karakoçan'da farklı bir çalışma metodu uyguladığını dile getiren Akbaba, "Çok güzel bir çalışma yürüttü. Bizim de kendilerinden alacağımız projeler ve yine devam ettireceğimiz projeler var. Hoş geldin bebek ve cenaze hizmetleri devam ediyordu. Bizde bunları devam ettireceğiz. Aldığımız bu bayrağı daha ileri götürebilme adına Karakoçan'a devletin imkanlarından çok daha fazla bir şeyler katabilme adına yol yürüyeceğiz. 2014 seçimlerinden sonra Karakoçan'a yönelik bir algı vardı. Halkımız bunları da kırarak ve devletin yanında olduğunu göstererek, bir yol gösterdi. Bizde bu yolu devam ettireceğiz. Kucaklayarak, kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden devam edeceğiz. İnsanlarımıza daha fazla el uzatacağız. Çünkü seçim sonucu bize şunu gösterdi. Biz 3 bin 700'e yakın bir oy alarak sadece AK Partili'de oy almadık. Diğer siyasi partililerden de oy aldık. Her kesimden oy alarak yolumuza devam ettik. Bu yeni süreç bize toplumun tüm katmanlarına sahip çıkarak yol yürümemizin farz olduğunu gösterdi. Biz bu bize verile desteği kırmadan dökmeden daha ileri taşıyabilme adına bir yol yürüyeceğiz. Kapımız her zaman açık olacak" şeklinde konuştu.

