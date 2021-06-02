HDP'nin miting talebine izin çıkmadı - Son Dakika

HDP'nin miting talebine izin çıkmadı
02.06.2021 18:49
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığının yapmayı planladığı miting talebine izin verilmedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığının yapmayı planladığı miting talebine izin verilmedi.
HDP Van İl Başkanlığının 4 Haziran 2021 günü Musa Anter Parkı'nda miting yapmak için izin talebinde bulundu. Van'da 3-17 Haziran 2021 tarihleri arasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden 15 gün süreyle yasaklanmış olması nedeniyle valilik tarafından mitingin açık hava toplantısı olması nedeniyle HDP'nin talebine izin vermedi. - VAN
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