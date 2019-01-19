Hdp'nin Mitingi Sonrası Gerginlik
13 dakika önce
HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.
HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.
HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanında miting düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge HDP'li milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sonrası alanı terk etmeye başlayan kalabalıktan bir grup, slogan atarak yürümek istedi. Polisin dağılın anonslarına rağmen yürüyüşüne devam eden gruba, Koşuyolu semtinde müdahale edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından güvenlik güçleri, gruptaki kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan GBT kontrolünün ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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