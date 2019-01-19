Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Mitingi Sonrası Gerginlik

Hdp'nin Mitingi Sonrası Gerginlik

30 dakika önce

HDP'nin mitingi sonrası gerginlik HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingin ardından bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi Polisin izin vermemesi üzerine grup, tazyikli su kullanılarak dağıtıldıDİYARBAKIR - HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde...

HDP'nin mitingi sonrası gerginlik
HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingin ardından bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi
Polisin izin vermemesi üzerine grup, tazyikli su kullanılarak dağıtıldı

DİYARBAKIR - HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.
HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanında miting düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge HDP'li milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sonrası alanı terk etmeye başlayan kalabalıktan bir grup, slogan atarak yürümek istedi. Polisin dağılın anonslarına rağmen yürüyüşüne devam eden gruba, Koşuyolu semtinde müdahale edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından güvenlik güçleri, gruptaki kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan GBT kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:01 Kaynak: İHA

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