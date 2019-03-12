Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Mitingi Sonrası Olay

Hdp'nin Mitingi Sonrası Olay

1 saat önce

Batman'da HDP'nin mitingi sonrası olaylar çıktı, bir grup ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri de göstericilere müdahale etti.

Hdp'nin Mitingi Sonrası Olay, System.String[]
Batman'da HDP'nin mitingi sonrası olaylar çıktı, bir grup ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri de göstericilere müdahale etti.

Batman'da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımı ile miting düzenlendi. Miting sonrası bir grup gösterici, alana yakın bir yerde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, gruba müdahale ederek yakılan lastiği söndürüp yolu tekrar trafiğe açtı.

Kısa süreli yaşanan arbededen sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:22 Kaynak: İHA

Batman, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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