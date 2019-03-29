Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Mitingine Yağmur Engeli

Hdp'nin Mitingine Yağmur Engeli

1 saat önce

HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.

Hdp'nin Mitingine Yağmur Engeli, System.String[]
HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.

HDP tarafından bugün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'da düzenlemeyi planladığı miting, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Trafiğe kapatılan alanın tekrar açılması için bariyerler kaldırılmaya başlandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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