Hdp'nin Mitingine Yağmur Engeli

HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.

HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.



HDP tarafından bugün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'da düzenlemeyi planladığı miting, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Trafiğe kapatılan alanın tekrar açılması için bariyerler kaldırılmaya başlandı. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı

Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti