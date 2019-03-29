Hdp'nin Mitingine Yağmur Engeli
1 saat önce
HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.
HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting yoğun yağış nedeni ile iptal edildi.
HDP tarafından bugün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'da düzenlemeyi planladığı miting, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Trafiğe kapatılan alanın tekrar açılması için bariyerler kaldırılmaya başlandı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:33 Kaynak: İHA
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