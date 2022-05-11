HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi! - Son Dakika
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HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!

11.05.2022 20:02

Halkların Demokratik Partisi tarafından meclise sunulan "mültecilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması" önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün, HDP Grubu'nun "mültecilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması" amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. HDP Grubu adına Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları söz aldı.

"BRİKET EVLER NEDEN İNŞA EDİLDİ?"

Son zamanlardaki göç sorunu tartışmalarında ırkçılık tehlikesi olduğuna dikkati çeken Hatimoğulları, "'Arap düşmanlığı, bir göçmen düşmanlığı yaratacağız, yaklaşımı var. Diğer yaklaşımsa hiçbir şekilde geri göndermeyeceğiz diyen ki bunu, bu görüşü AKP iktidarı temsil ediyor, ama her gün de geri gönderme projeleri yapıyor. Bakın, İdlib'de iskan politikası şeklinde niteleyebileceğimiz briket evler bir günde inşa edilmedi. Bu briket evler niye inşa edildi? Göçmenler geri gönderilsin diye… Ama bugün bizzat Cumhurbaşkanı dahi yaptığı açıklamada, 'Biz kimseyi geri göndermeyeceğiz' diyerek aslında göçmenlere yalan söyleniyor ve alay ediliyor" dedi.

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ÇULHANOĞLU: BİR HAFTADA ÜÇ FARKLI GÖRÜŞ BEYAN EDİLİYOR

İYİ Parti Grubu adına da Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu söz aldı. Çulhanoğlu, " AK Parti'nin belirgin bir göç politikasının olmadığını görüyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan, bilim çevrelerinde tartışılan, değişik toplum ve devlet kesimlerinin üzerinde antant kaldığı bir metin ortaya çıkarılamamıştır. Aslında bu, politikasızlıktan başka bir şey değildir… Milletimizin yüzde 87'si, göçmenlerin ivedilikle ülkemizden gönderilmesini istiyor. Ne var ki AK Parti iktidarı, bir haftada üç farklı görüş beyan ediyor ve milletimizin aklıyla dalga geçiyor. Böyle devlet yönetilir mi" tepkisini gösterdi.

GÖK: BÜYÜK BİR ENDİŞE DUYUYORUZ

CHP Grubu adına da Ankara Milletvekili Levent Gök söz aldı. Gök, "Bu sorunun çözülememesi ve giderek toplumda artan kutuplaşmaların toplumlar arası nefrete, ırkçılığa ve şiddet olaylarına dönüşmesi tehlikesi karşısında Türkiye'nin içinden çıkılamayacak bir sürece doğru sürüklenmesinden büyük bir endişe ettiğimi ifade etmek isterim. O nedenle bu sorun konuşulurken bu sorun görmezden gelinemeyeceği gibi insani boyutunun da asla gözden kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Daha sonra gerçekleştirilen oylama kapsamında HDP tarafından genel kurula sunulan "mültecilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması" önergesi, oy çokluğu ile reddedildi.

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Kaynak: ANKA

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