Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Parti Meclisi Yedek Üyesi Tutuklandı

Hdp'nin Parti Meclisi Yedek Üyesi Tutuklandı

54 dakika önce

Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır tutuklandı.

Hdp'nin Parti Meclisi Yedek Üyesi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan Kır'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:27 Kaynak: AA

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