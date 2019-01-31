Hdp'nin Parti Meclisi Yedek Üyesi Tutuklandı
54 dakika önce
Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır tutuklandı.
Samsun
'da gözaltına alınan HDP
Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır
tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, hakkında yakalama kararı olan Kır'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım
ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi
'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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