Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Seçim Afişleri "Terör Propagandası" Gerekçesiyle Toplatıldı

Hdp'nin Seçim Afişleri "Terör Propagandası" Gerekçesiyle Toplatıldı

14 dakika önce

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.

Hdp'nin Seçim Afişleri
Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartlarda, "terör propagandası" yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.

Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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