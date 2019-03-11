Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Seçim Bürosu Sorumlusuna Gözaltı

Hdp'nin Seçim Bürosu Sorumlusuna Gözaltı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, HDP'nin seçim irtibat bürosuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılması üzerine, bürodan sorumlu kişi gözaltına alındı.

Hdp'nin Seçim Bürosu Sorumlusuna Gözaltı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, HDP'nin seçim irtibat bürosuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılması üzerine, bürodan sorumlu kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Konak'a bağlı Kosova Mahallesi'ndeki Eşrefpaşa Seçim İrtibat Bürosu'na terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gidilerek, yapılan kontrolün ardından seçim irtibat bürosu sorumlusu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler

Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Seçim Bürosu Sorumlusuna Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]