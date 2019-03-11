Hdp'nin Seçim Bürosu Sorumlusuna Gözaltı
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, HDP'nin seçim irtibat bürosuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılması üzerine, bürodan sorumlu kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Konak
ilçesinde, HDP
'nin seçim irtibat bürosuna terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
'ın fotoğrafının asılması üzerine, bürodan sorumlu kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, HDP'nin Konak'a bağlı Kosova Mahallesi
'ndeki Eşrefpaşa Seçim İrtibat Bürosu'na terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gidilerek, yapılan kontrolün ardından seçim irtibat bürosu sorumlusu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 Kaynak: DHA
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