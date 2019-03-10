Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Seçim Bürosunun Açılışında 'Türkü' Gözaltısı

Hdp'nin Seçim Bürosunun Açılışında 'Türkü' Gözaltısı

13 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosunun açılışında terör örgütünü övücü türkü söyleyen kişi ve müzisyen ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

Hdp'nin Seçim Bürosunun Açılışında 'Türkü' Gözaltısı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosunun açılışında terör örgütünü övücü türkü söyleyen kişi ve müzisyen ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

HDP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından akşam saatlerinde, Yukarı Hereke Mahallesi'nde seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta, R.B. bölücü terör örgütü aleyhinde türkü söylerken, E.Ç. ise orgla eşlik etti. Bu sırada bazı kişiler halaya çekip, türküye eşlik etti. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri müdahalede bulunarak türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ile halay çekip, türküye eşlik eden H.K., D.A., C.T., İ.B., H.B., F.T. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Körfezkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Hereke, Körfez, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı

8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 23:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Seçim Bürosunun Açılışında 'Türkü' Gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]