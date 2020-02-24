HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt - Son Dakika

HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'ittifak' açıklamalarına ilişkin "Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz.

HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'ittifak' açıklamalarına ilişkin "Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Salıcı, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, iktidarın bu konuda alması gereken önlemler olduğunu vurguladı. Salıcı, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kurulan siyasi ittifaklarla ilgili, 'Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek' sözlerinin anımsatılması üzerine, şunları söyledi: "Siyasi ittifaklar 2018 yılında yapılan düzenleme ile girdi hayatımıza ve genel seçimlerde uygulandı. CHP, Saadet ve İYİ Parti ile Millet İttifakını oluşturdu. Sonra bir yerel seçim sürecine girildi. Burada ise ittifakları düzenleyen bir şey yok. Şimdi meseleye şuradan bakalım. Yerel seçimde siz belediye başkanı seçiyorsunuz. Sonuçta bizim adaylarımız AKP'li yurttaşlardan da oy istedi ve aldı. MHP'ye oy veren, gönül veren yurttaşlardan da oy aldı. Ortada demokrasiden yana olanlar ve demokrasinin karşısında olanlar tek adam rejimini destekleyenler var. Bir siyasi mücadele var. Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

Nursima ÖZONUR/ANKARA DHA


Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Pervin Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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