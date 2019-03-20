Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Siirt Mitingi

Hdp'nin Siirt Mitingi

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak, barış çıkacak, HDP çıkacak" dedi.

Hdp'nin Siirt Mitingi, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak, barış çıkacak, HDP çıkacak" dedi.

Partisince Siirt'in Eruh ilçesindeki seçim bürosunun önünde düzenlenen mitinge katılan Temelli, seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

HDP adaylarına destek isteyen Temelli, "10 gün boyunca nevruz ruhuyla 7/24 çalışacağız ve halkların beklediği o demokrasi ve barış mücadelesini mutlaka ama mutlaka başarıya hep birlikte ulaştıracağız. Sandıklarımızdan demokrasi çıkacak, barış çıkacak, HDP çıkacak." diye konuştu.

Vicdanlı insanların Türkiye'de dini siyasete alet edenleri kabul etmediğini dile getiren Temelli, "Geçmişte de böyle oldu, yarın da böyle olacak. Kimsenin temiz duygularıyla oynamayacaksınız, kimsenin dini duygularını, inancını siyasete alet etmeyeceksiniz. Dünyanın her yerinde kim ki insanlığa böyle yaklaşıyor, kim ki bu ırkçılığı yapıyor onun karşısına hep birlikte geleceğiz." ifadesini kullandı.

"Beka sorununuz var mı?" sorusuna "Var" cevabını aldı

Konuşmasında hükümeti eleştiren Temelli, çaresiz kalanların bölücülük, din istismarı ve beka sorununu siyasete alet ettiğini savundu. Mitinge katılanlara, "Bu ülkenin beka sorunu var mı? Eruh beka sorununuz var mı?" diye soran ve karşılığında "Var" cevabını alan Temelli, şunları kaydetti:

"Yok, ne beka sorununuz olacak? Bu ülkenin işsizlik sorunu var, şu Eruh'a gelsin yoksulluğu görsün. Şu Eruh'a yapılan kötülüğü görsün, şu kayyumun yaptıklarını görsün. Ne beka sorunu? Eruh'un geçinememe sorunu var, yoksulluk sorunu var, Eruhlu çiftçilerin, emekçilerin, burada yaşayan halkın çok ciddi sorunları var."

Mitinge HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sıdık Taş, HDP İl Başkanı Serdar Batur, HDP Eruh Belediye Başkan adayı Celile Babaoğlu ve bazı partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Siirt, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü! Şenol Güneş Detayı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım İstanbul'da Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı Şarkıcı Berdan Mardini'nin Yeni Türküsü Çalıntı mı Çıktı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Siirt Mitingi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]