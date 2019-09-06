HDP'nin söylemine polis babasından tepki

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde eylemlerine devam ettiği sırada bir kişinin "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" söylemi gerginliğe neden oldu. Teröristler tarafından polis oğlu kaçırılan acılı baba Şehmuz Kaya, "Ben çocuğumu PKK'ya gitmesi için polis yapmadım" dedi.



Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi yaptığı sırada HDP'li bir kadının oturma eylemi gerçekleştiren ailelere "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" söylemi gerginlik yaşanmasına neden oldu. Eşinin yanında terör örgütü mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, çocuklarını PKK için polis yapmadıklarını söyledi. Acılı baba Kaya, "Ben çocuğumu PKK'ya gitmesi için polis yapmadım. Tilki gibi saklanmayın, benim oğlum polis PKK'ya mı vereceğim. Lanet olsun gelip 'Oğlunu sen gönderdin' diyor. Kürtlüğü sizden mi öğreneceğim, ben Mardinliyim adamsa çıksın karşıma beni öldürsün. 3 kadının yanında oğlumu kaçırdınız, şimdi de gelip siz gönderdiniz diyorsunuz. 5 yıldır ben haber alamıyorum sürekli bizi takip ediyorlar biz çocuğumuzu kurtarmak için bir şey demiyoruz, bu saatten sonra ne yaparsanız yapın çıkın karşıma" diye konuştu.



"Çocuğunuzu siz gönderdiniz" diyen S.S., ailelerin şikayeti üzerine güvenlik güçleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. - DİYARBAKIR