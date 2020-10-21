HDP'nin topladığı fitre ve kurban derileri, PKK'ya gitmiş - Son Dakika

HDP'nin topladığı fitre ve kurban derileri, PKK'ya gitmiş

21.10.2020 10:51
HDP'nin topladığı fitre ve kurban derileri, PKK'ya gitmiş, System.String[]

HDP ve PKK'nın özerkliği andıran yapılanmasının deşifre edildiği Kars'ta, tutuklanan HDP'li İl Başkanı Cengiz Anli'nin, topladığı fitre paralarını cezaevindeki teröristlere yolladığı ortaya çıktı.

HDP ve PKK'nın özerkliği andıran yapılanmasının deşifre edildiği Kars'ta, tutuklanan HDP'li İl Başkanı Cengiz Anli'nin, topladığı fitre paralarını cezaevindeki teröristlere yolladığı ortaya çıktı. HDP'li belediye encümeni Hamit Taşdelen'in de PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG'ye maddi destek sağlamak amacıyla kurban derisini HDP'ye bağışladığı tespit edildi.

Kars'ta Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca ve İl Başkanı Cengiz Anli'nin de aralarında bulunduğu 16 HDP'li yöneticinin tutuklandığı PKK/KCK soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmayla şüphelilerin, 'bağış' adı altında toplanan paraların yanı sıra fitre ve kurban derilerini de örgüte destek sağlamak için kullandıkları belirlendi. Şüphelilerden HDP'li İl Başkanı Cengiz Anli ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Buna göre Anli, ramazan ayında topladığı fitre paralarını, örgüt suçundan cezaevinden yatanlara yolladı. Buna ilişkin telefon görüşmeleri de dosyaya girdi.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİNİ TOPLADIÖte yandan Kars kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ailelerinin, cenazeyi alma konusunda her defasında Cengiz Anli'yi aradığı tespit edildi. Nisan ayında etkisiz hale getirilen MLKP üyesi Sinan Güneş isimli örgüt mensubunun cenazesinin teslim alınması ile ilgili de Anli'nin telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Ayrıca 8 Şubat'ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Ömer Oran isimli teröristten ele geçirilen dokümanlarda da Anli'nin isim ve telefon bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. ÖRGÜTE KURBAN DERİSİYine şüphelilerden Kars Digor HDP Belediye Encümeni Hamit Taşdelen'in, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye maddi destek sağlamak amacıyla kurban derisini HDP'ye bağışladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca Taşdelen'in, Kağızman ilçesi Çemçe bölgesindeki silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına yiyecek gıda, lojistik malzemeler götürdüğü yönünde hakkında ifade olduğu öğrenildi. PKK ve HDP'nin Covid-19 salgını kapsamında koordineli olarak topladığı yardım paralarına ilişkin Kars Belediyesi'ndeki kayıtların imha edildiği de ortaya çıktı. Bununla ilgili Kars Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzazer Çağrıtekinci ile belediyede bilgi işlem biriminde çalışan Ersin G.'nin görüşme kayıtları da dosyaya girdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağrıtekinci ile belediye personeli arasında geçen görüşmeye göre, Ersin G., yurt dışından yapılan yardım ve bağış maillerini sistem üzerinden sildi. Bunun üzerine Ersin G.'nin bilgisayarının incelemeye alındığı belirtilirken, hakkında belediye tarafından disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi. ÜNİVERSİTEDEN ÖRGÜTE ELEMAN TEMİNİ SAĞLIYOR

2014 yerel seçimlerinde, Kars ve ilçelerinde belediye başkanları, belediye encümeni ve il genel meclis üyelerinin PKK terör örgütü tarafından belirlendiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerden HDP Kağızman üyesi Hazal Ağdeve'nin de örgüt mensupları tarafından belirlenen isimlerden olduğu, buna ilişkin hakkında ifade olduğu kaydedildi. Tutuklu Ağdeve'nin, Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bulunan örgüt mensuplarının talimatlarını alarak, üniversite öğrencilerine aktardığı ve öğrencilerden örgüte eleman sağladığı belirtildi.

ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Taşdelen, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'nin topladığı fitre ve kurban derileri, PKK'ya gitmiş - Son Dakika

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