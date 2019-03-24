Son Dakika Haberleri: Hdp'nin Tunceli Mitingi

Hdp'nin Tunceli Mitingi

55 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerellerde iktidara gelerek, halkın umudunu büyüterek ve sonrasında da Türkiye'yi değiştirerek, Türkiye'de iktidara gelerek, hayalini kurduğumuz çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerellerde iktidara gelerek, halkın umudunu büyüterek ve sonrasında da Türkiye'yi değiştirerek, Türkiye'de iktidara gelerek, hayalini kurduğumuz çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Temelli, partisince Tunceli Kışla Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunarak işsizlik ve yoksulluk sorunu olduğunu söyledi.

Tunceli Belediyesini kazanacaklarını belirten Temelli, "Birlikte Dersim'in sorunlarını, yani bizim sorunlarımızı çözeceğiz. Halkın, emekçinin sorunlarını çözeceğiz." diye konuştu.

Belediyeleri kazanarak sorunları çözeceklerini dile getiren Temelli, "Hem iktisadi hem siyasi hem toplumsal alanda çözüm üreteceğiz. Halkın belediyelerini var edeceğiz. Halk için, toplum için eşitlikçi bir anlayışla kamu hizmeti üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Temelli, şöyle devam etti:

"Yerellerde iktidara gelerek, halkın umudunu büyüterek ve sonrasında da Türkiye'yi değiştirerek, Türkiye'de iktidara gelerek, hayalini kurduğumuz çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir zaman umudumuzu terk etmeyeceğiz, umudumuzla yürüyeceğiz HDP ile yürüyeceğiz, iktidara yürüyeceğiz."

Vatandaşları 31 Mart'ta sandık başına gitmeye davet eden Temelli, "İnanıyoruz ki biz sandığa gittikçe Türkiye değişecek. Bir oy Türkiye'yi değiştirir, bir oy dünyayı değiştirir. Biz kazanacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:23 Kaynak: AA

Tunceli, Türkiye, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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