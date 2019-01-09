Hdp'nin Van ve Mardin Adayları Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik." dedi.



Partisinin belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve açıklanması gündemiyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Oluç, parti içerisindeki "eş başkanlık modeli"nden dolayı her belediye için biri kadın olmak üzere iki aday belirlediklerini söyledi.



Oluç, Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirlediklerini ifade etti.



HDP'nin şu ana kadar belirlediği il belediye başkan adayları ise şöyle:



"Kars Belediyesi: TBMM Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen/Hatice Orhankazi



Muş Belediyesi: Sibel Genç/Sırrı Sakık



Batman Belediyesi: Songül Korkmaz/Sabri Özdemir



Bitlis Belediyesi: Zekiye İlbasan/Faruk İşler"



HDP'de, ayrıca 35 ilçe ve belde belediyesi başkan adayı da tespit edildi.



Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerinde gösterilecek adayların belirlenmesine ilişkin soru üzerine Oluç, bu illerde aday olarak gösterilecek isimlerin de bugünkü toplantıda görüşüldüğü dile getirdi.



Oluç, ocak ayı sona ermeden tüm adayların belirlenmesine yönelik çalışmaları tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, aday gösterilen isimleri düzenleyecekleri aday tanıtım toplantısıyla duyuracaklarını kaydetti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek

İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı

Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı