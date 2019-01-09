Son Dakika Haberleri: HDP'nin Van ve Mardin adayları belli oldu

HDP'nin Van ve Mardin adayları belli oldu

1 saat önce

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik.

HDP'nin Van ve Mardin adayları belli oldu, System.String[]
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 

Altındağ, Mustafa Avcı, Van, Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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