HDP'nin Van ve Mardin adayları belli oldu
1 saat önce
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20
HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
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