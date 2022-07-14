HDP NÖBETİNDEKİ BABA: EVLAT ACISI OLMASA 40 DERECE SICAKLIKTA KİMSE BEKLEYEBİLİR Mİ? - Son Dakika
Üye Girişi

HDP NÖBETİNDEKİ BABA: EVLAT ACISI OLMASA 40 DERECE SICAKLIKTA KİMSE BEKLEYEBİLİR Mİ?

14.07.2022 16:38

DİYARBAKIR'da, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 'Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız.

DİYARBAKIR'da, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 'Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi' Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz? dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1046'ncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte evlat nöbetini sürdürüyor.

Hani ilçesinde 7 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 'Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimseye bekleyebilir mi' Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Devletimiz kelepçe vurmadan ailelere teslim etti. İnşallah darısı bizim de başımıza olur. Biz 3 yıldır buradayız. Eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Oğlum, kaç gel Türk adaletine teslim ol. Bak diğer çocuklar geldi. Hiç ceza almadan ailelerine teslim ettiler? diye konuştu.

YORUMLAR
500
15 Temmuz şehidi babası İhsan Ayanoğlu: 'Bir evlat şehit, bir evlat gazi verdik, gururu da acısı da çok büyük' 15 Temmuz şehidi babası İhsan Ayanoğlu: 'Bir evlat şehit, bir evlat gazi verdik, gururu da acısı da çok büyük' Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 43'üncü gününde Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 43'üncü gününde
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP NÖBETİNDEKİ BABA: EVLAT ACISI OLMASA 40 DERECE SICAKLIKTA KİMSE BEKLEYEBİLİR Mİ? - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:11 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 18:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: HDP NÖBETİNDEKİ BABA: EVLAT ACISI OLMASA 40 DERECE SICAKLIKTA KİMSE BEKLEYEBİLİR Mİ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement