'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor - Son Dakika

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

06.03.2021 15:12

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününe girdi.

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 552'nci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan oradan gitmeyeceğini, HDP'nin oğlunu nasıl götürüp PKK'ya verdiyse aynı şekilde getirmesi çağrısında bulundu.

"Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar"

Oğlu Baran için 1,5 yıldır HDP'nin kapısında olduklarını söyleyen annen Solmaz Öğrünç, HDP olmasaydı, PKK'nın olmayacağını belirtti. Anne Öğrünç, "Çocukları çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları versinler, biz onlardan bir şey istemiyoruz. Bakın, vekillerinin çocukları nerede? Yurt dışında, özel okulda. Ama bizim garibanların çocuklarını da ölümü bırakıyorlar. Eşkıya bunlar çocukları kandırıyorlar. Yeter artık, dayanacak gücümüz yok. Baran sana sesleniyorum. Eğer sen beni seviyorsan, babanı, kardeşlerini seviyorsan dön gel oğlum. Orası senin yolun değil, sana yakıştıramıyorum oğlum" dedi.

'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'HDP olmasaydı, PKK olmazdı diyen' Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor - Son Dakika


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