Üye Girişi
HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar - Son Dakika

HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar

25.11.2021 10:48

HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 816'ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 816'ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 816'ncı gününde de sürüyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan Biçer ailesi, Van'dan geldiklerini ve kızları Gülcan Biçer'in 2015'te götürüldüğünü ileri sürdü. Baba Necmettin Biçer, ailece eylemde olduklarını ve eyleme dağda tek çocuk kalmayana kadar son vermeyeceklerini kaydetti.

"Bunlar emperyalist güçlere maşalık yapan terör örgütüdür"

HDP'lilerin çocukları lüks yaşam içerisinde olduğunu aktaran baba Biçer, "Terör örgütü PKK'ın emperyalist güçlere maşalık yapmakta. 3 yıla yakındır burada HDP il binası önünde eylemdeyiz, kararlıyız kesinlikle buradan ayrılmayacağız, aile olarak hepimiz buradayız. Biz bu işin arkasını bırakmayacağız, buradan dağda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun, ülkemiz adaletli bir ülkedir, şuana kadar çadırdan 33 evladımız geldi, hepsi ailelerinin yanındalar" dedi.

"HDP'lilerin çocukları Amerika ve Almanya'da lüks yaşıyorlar"

Biçer, "Sizi oraya götürüp mağaralarda ölüme terk etmişler, bu yanlış bir yoldur, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, ülke hepimizin kimse bir birimizden ayıramaz, bunlar emperyalist güçlere maşalık yapan terör örgütüdür. Bunların ne kendilerine ne de bize hayırları yok, HDP'lilerin çocukları Amerika ve Almanya'da lüks yaşıyorlar, sizi de götürüp kullanıyorlar kesinlikle taviz vermeyin gelip teslim olun. Kızım Eyvan, oğlum Diyar, eşim Pınar ve ben Necmettin Biçer olarak buradayım, dağda son çocuk inmeyene kadar biz buradayız" şeklinde konuştu.

HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar
HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar
HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar
HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar
HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar

Halkların Demokratik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Diyarbakır, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk 10:23 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! 09:48 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonomide izlenecek yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonomide izlenecek yeni yol haritası         
10:32
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 11:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement