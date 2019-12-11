HDP önünde ailelerin evlat nöbeti 100. günde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ve aralarında Diyarbakırlı ailelerinde bulunduğu 57 ailenin evlat nöbeti 100'üncü güne ulaştı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu.

Hacire Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından 3 Eylül günü çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası birçok aile HDP il binası önüne gelerek çocuklarının dağa kaçırıldığını ve bundan HDP'nin sorumlu olduğu gerekçesi ile parti binası önünde oturma eylemine geçtiler.

Oturma eyleminin 34'üncü gününde ailelere katılan ve 64 gün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, oğlu Cafer Ceylan'a kavuştu. Ceylan'ın oğluna kavuşması ile birlikte ailelerin umutları ikiye katlandı. 100'ünücü güne ulaşan evlat nöbetinde aileler, ilk günkü kararlılıkla evlatlarını terörün elinden kurtarmak için oturmaya devam ediyor.

"DEĞİL 100 GÜN 100 YIL DA GEÇSE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2017 yılında dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, evladına kavuşmak için mücadele verdiğini söyledi. Anne Biçer, "Bugün 100'üncü gün ve anneler burada direniyor, destansı bir mücadele veriyor. Bunu görmezden gelen HDP ve CHP zihniyetine sesleniyorum, 100 gündür anneler evlatları için destansı bir mücadele sürdürüyor. Biz kararlıyız sonuna kadar da burada olacağız. 100 gün değil 100 yılda geçse çocuklarımız için burada mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün bir evladımız kurtuldu Allah'ın izniyle tek bir evlat kalana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu Asmin Nisa ile oturma eylemi yapan Süheyla Demir, kızının 2014 kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. 100 gündür eylemlerine devam ettiklerini belirten anne Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çok mutluyuz çünkü dün arkadaşlarımızdan birinin çocuğu geldi. Bu bizi daha da umutlandırdı. Anneler 100 gündür buradadır ve burada olmaya devam edecektir. Biz geldiğimiz zamanda biz dedik kararlıyız ve evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Gerçekten dün çok mutlu olduk inşallah o sevinci bizde yaşarız ve çok güzel bir duyguydu."

"UMUDUMUZ İKİYE KATLANDI"

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Bingöl, "100 gündür buradayız çünkü umudumuz var ve dün bir anne evladına kavuştu. Umudumuz daha da çoğaldı ve 100 yılda biz burada bekleyeceğiz. Ben çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Mardinli Şeyhmus Kaya ve eşi Emine Kaya, oğulları polis memuru Vedat Kaya'nın (28), 24 Temmuz 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada kaçırıldığını belirterek 100 gündür burada eylemdeyiz 100 yılda geçse eyleme devam edeceğini söyledi. Bir ailenin evladına kavuştuğunu belirten anne Kaya, "Hatice hanımın çocuğu geri geldi ve ben çok keyifli ve mutlu oldum. İnşallah bizimde çocuklarımızı bırakırlar, bizde çok keyifli ve mutlu oluruz. Umudumuz ikiye katlandı ve inşallah benimde çocuğum gelir bu acıyı çekmem dinecektir" şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten gelen Cennet Kavaklı yaptığı açıklamada, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar 100 gün değil 100 yılda geçse eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. 100 gündür buradayız ve Hatice Hanım oğluna kavuştuğunu aktaran Kavaklı, "Biz sevinç gözyaşları döktük ve çok sevindik. İnşallah ümit Allah'tan kesilmez ve inşallah bizimde evlatlarımız gelir. Umudumuz yükseldi ve inşallah bizde aynı sevinci yaşarız. Ben 100 gündür buradayım 100 yıl da geçse evladıma kavuşuncaya kadar burada olacağım" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)