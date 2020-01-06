HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 126. gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 126. gününde - Son Dakika

HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 126. gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 126. gününe girdi.

HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 126. gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 126. gününe girdi. Dağa kaçırılan oğluna çağrıda bulunan Necibe Çiftçi, "Oğlum Rojhat dön gel, kardeşini PKK şehit etti" dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 126. gününde de devam ediyor. Hakkarinin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Oğluna çağrıda bulunarak geri dönmesini isteyen acılı anne, "126. gün, 126 yıl da geçse bu çadır altında mücadelemize devam edeceğiz. Biz çocuklarımızdan bir haber almadan buradan gitmiyoruz. Benim oğlum Rojhat Çiftçi, 2015'te zorla PKK tarafından dağa kaçırıldı. 2017'de de gelip diğer oğlum Sami Çiftçi'yi, evimizi sarıp kollarını bağlayarak bir ahırın içerisinde infaz ettiler. Oğlum Rojhat, dön gel, kardeşini şehit ettiler, PKK kardeşini öldürdü. Anneni dinle geri dön, 4 yetimi bizim boynumuza bıraktılar, orada kalma orası hayvan yeridir. Dağda taşta kimse yaşamaz, oğlum eğer sen askere yetişemezsen aracı bul. Teslim ol, seni devlete teslim ederler, kimse sana bir şey demez. Oğlum kardeşin için geri dön, gel kardeşinin çoluk çocuğuna bak, biz burada garip, yetim kaldık. Boynumuz bükük, bize hep PKK yaptı, hem seni götürdü hem de kardeşini şehit ettiler" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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