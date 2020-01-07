HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde - Son Dakika

HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününe girdi.

HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününe girdi. Kızı dağa kaçırılan acılı baba Mehmet Laçin, "HDP'yi kapatıp Kandil'e yürür çocuklarımızı almadan gelmeyiz" dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 127'nci gününde de devam ediyor. 2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla 18 yaşında Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderilen Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, HDP'ye kilit vurana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi. Laçin, "HDP'den alacağım var, alacağımı almadan buradan ayrılmam, HDP fazla direnmesin. Bu çocukları verdiği kendisidir, getirmesi de en kolay o teslim eder. HDP'yer kilit vurulmadan bu çadır buradan kalkmaz, kilit vurulsa bile bu sevda, evlat acısı bitmez Kandil'e doğru yürüyüşe geçeriz. Son yolculuğumuz Kandil'dir, oraya doğru yürüyüşe geçer çocuklarımızı almadan gelmeyiz. Bedel ödüyorlar ya ben de bedel ödemeye giderim. Kızım seni kandırdılar. Beklerim seni kızım ben buradayım" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik
İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek

Son Dakika Haberleri
18:13 Ilgın Ziraat Odası'nın imza kampanyası - Son Dakika
18:12 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü" başlıklı haberimizi iptal ederek... - Son Dakika
18:11 Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
18:11 Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 127'nci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]