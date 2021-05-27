Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: "Zafer bizim olacak" - Son Dakika

Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: "Zafer bizim olacak"

27.05.2021 13:32
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler:

Son dakika haber: Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 13'üncü haftada HDP il binası önünde eylem başlattı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Gelin çocuklarınızı PKK'nın elinden kurtarın"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, Vanlı ailelere seslenerek, çocuklarına sahip çıkmalarını istedi. Evlatları için korkmadan mücadele verdiklerini ifade eden Sancar, "1,5 yıldır bu mücadeleyi verirken hiçbir zaman HDP ve PKK'dan korkmadım. Çünkü ben hakkım olan çocuğum için mücadele ediyorum. 10 yıldır verdiğim mücadelede evladımın acısıyla yaşıyorum. Allah'ımızın izniyle, devletimizin gücüyle biz kazanacağız. Mücadelemiz çığ gibi büyüyor ve zafer bizim olacak. Biz kazanacağız ve ben kızım Şeyma'yı PKK'dan geri alacağım" dedi.

14 yaşında kaçırılan evladı Hamza için 6 yıllık mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Zümrüt Salim ise PKK'nın çocuklarını dağa mahkum ettiğini belirterek, "Bizi perişan ettikleri gibi çocuklarımızı da o şekilde perişan ediyorlar. Kendileri dağa gitsin ya da kendi çocuklarını dağa göndersinler. Kendi çocuklarını özel okullarda okuturken bizim çocukların haline bakın? Bunların bize yaptığı zulümdür. Bu zulüm nereye kadar sürecek?" diye konuştu.

Bitlis'ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert isimli anne de, öncelikle PKK'ya destek veren HDP'nin bitmesi gerektiğini söyledi. HDP'nin İstanbul'dan aldıkları evladını PKK'ya götürdüğünü dile getiren Mert, "İstanbul'da büyüyen evladım dağı ne bilsin? Şu müziği çaldıklarında sanki damarlarımdaki bütün damarlar çatlıyor. PKK ve HDP'ye lanet olsun" şeklinde konuştu.

Annelerin eylemi sırasında parti binasından yükselen müzik sesi ise büyük tepki topladı. - VAN

Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak
Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: Zafer bizim olacak

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HDP önünde çocukları için eylem yapan Vanlı anneler: 'Zafer bizim olacak' - Son Dakika


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